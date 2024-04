VIS PESARO-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 36^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà la Vis Pesaro di mister Roberto Stellone, gara in programma domenica 14 aprileallo stadio “Benelli”. Calcio d’inizio alle ore 20:45 con diretta su Sky e Umbria Tv.

Sarà il signor Andrea Zanotti di Rimini a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila. Quarto ufficiale sarà Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Vis Pesaro viene dalla sconfitta contro il Rimini (1-0), la quinta consecutiva, e nelle ultime 8 gare ha raccolto solo 1 punto. Ultima vittoria risale al 18 febbraio, 4-0 al Pescara. In casa ha totalizzato 3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte con 20 reti fatte e 22 subìte.

Perugia fuori casa ha totalizzato sin qui 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime 5 trasferte una sola vittoria, a Gubbio.

Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31′ al 45′ inclusi recuperi) con 14 reti fatte (prima del girone). Mentre la Vis Pesaro subisce molte reti, precisamente 14 (record negativo) delle 43 totali, nell’ultimo quarto di gara.

Perugia che ha incassato 15 delle 31 reti a cavallo dei due tempi, 8 nell’ultimo quarto del primo e 7 nel primo quarto del secondo tempo.

Perugia che ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni (meglio solo il Cesena con 22 e Carrarese con 17), Vis Pesaro in 8 circostanze.

Vis Pesaro seconda nel girone per numero di ammoniti, ben 100 (primo il Gubbio con 104) mentre il Perugia è 11esimo con 86 gialli.

Vis Pesaro squadra del torneo che nelle riprese perde più punti rispetto al 45’, -10.

Perugia che dalla prima giornata non ha mai occupato né il primo né il secondo posto mentre si è trovato per 8 volte al terzo posto e 16 volte quarta in classifica.

Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è 2° con 32 punti (dietro solo al Cesena con 43) mentre Vis Pesaro ne ha totalizzati 14. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, dopo il Cesena è la squadra che ne ha vinte di più (10).

Miglior marcatore della Vis Pesaro è l’attaccante Óttar Magnús Karlsson, con 10 reti in 24 presenze mentre per i biancorossi Alessandro Seghetti con 8 centri in 32 presenze.