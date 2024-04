PRIMAVERA 2, 25^ GIORNATA | PERUGIA-CESENA 1-4 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 13 aprile 2024 – ore 15:00– centro sportivo “P. Rossi” – 26^ giornata Campionato Primavera 2

PERUGIA: Lavorgna, Ebnoutalib I., Falasca, Cicioni, Ambrogi, Papa (1’ st Barberini), Polizzi (34’ st Caprari), Bernacci (24’ st Ciattaglia), Lomangino (1’ st Giorgetti) (29’ st Carbonini), Ronchi, Lickunas. A disp.: Yimga, Panaro, Bussotti, Prisco, Patrignani, Dottori, Perugini. All.: Giacomo Del Bene

CESENA: Veliaj, Manetti, Domeniconi, Campedelli, Valentini, Pitti, Arpino, Castorri (37’ st Gningue), Perini, Tosku (12’ st Ghinelli), Amadori (37’ st Tampieri). A disp.: Montalti, Zamagni, Abbondanza, Trocchia, Mattioli, Valmori, Ronchetti, Coveri. All.: Nicola Campedelli

ARBITRO: Fabrizio Pacella Sez. Roma 2 (Rastelli, Pasqualetto)

RETI: 6’ pt Tosku (C), 11’ st e 34’ st Amadori (C), 32’ st Castorri (C), 44’ st (rig.) Ronchi

PERUGIA – Sconfitta in casa per 4-1 per il Perugia di mister Del Bene contro il Cesena capolista del campionato.

Primo tempo equilibrato dove il Perugia chiude gli ospiti nella propria metà campo. Vantaggio ospite con una ripartenza che sorprenda i biancorossi. Pochi minuti dopo risponde il Perugia che colpisce il palo con un tiro di Lickunas dal limite dell’area.

Nel secondo tempo le due formazioni giocano alla pari con il Perugia che gestisce la palla ma il Cesena in contropiede riesce a trovare due gol. I ragazzi di Del Bene colpiscono un altro legno e il Cesena dopo un minuto trova il quarto gol. Il Perugia prova comunque ad attaccare e accorcia le distanze su calcio di rigore con Ronchi.

Rammarico per il risultato finale considerando il gioco espresso dal Perugia anche se il Cesena si è confermato la squadra più pericolosa del campionato capitalizzando ogni occasione avuta.

In classifica, Perugia rimane a quota 34 distante otto punti dall’ultimo posto utile in chiave playoff con Palermo, Entella e Pisa che allungano. Il Cesena continua la marcia solitaria in testa alla classifica con sette punti di vantaggio sul Benevento.

PROSSIMO TURNO: Pescara-Perugia, sabato 20 aprile