VICENZA-PERUGIA | ARBITRA AYROLDI DI MOLFETTA, AL VAR RAPUANO DI RIMINI

Perugia, 14 aprile 2022 – Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Vicenza-Perugia , gara valida per la 35 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma lunedì 18 aprile alle ore 15 presso lo stadio “Menti”.

A coadiuvarlo gli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto ufficiale sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Al Var Antonio Rapuano di Rimini, AVAR Luigi Rossi di Rovigo.

1 precedente con lui (stagione 19/20, vittoria vs Pisa 1-0). Internazionale, quest’anno 17 gare di cui 9 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 6 in B.