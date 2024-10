SETTORE GIOVANILE | I RISULTATI DEL WEEKEND 19-20 OTTOBRE

UNDER 17 PINETO-PERUGIA 0-4 (foto di copertina)

Pescara, domenica 20 ottobre 2024 – ore 15 – centro sportivo “Delfino training center” – 5ª Giornata Campionato Under 17 Serie C – Girone C

PINETO: Verna, Pelusi (13’ st Incollingo), Odracci, Valon, Reale, Loconte (14’ pt Cataldo), Sabatelli (30’ st Cupo), Di Luzio (HT Di Pietro), Neziri, Scipioni (30’ st Trailani), Guida. A disp: Boccacci, Pennese, Tecco, Rossi. All: Danilo Macera

PERUGIA: Strappini, D’ovidio (30’ st Cantalino), Bartolini (30’ st Chiodini), Olimpieri (30’ st Brunori), Cesarini, Merico (13’ st Fiorentini), Peruzzi, Forti (18’ st Mechelli), Vanni (13’ st Agnissan), Ciani (30’ st Condac). A disp: Vinti, Pepe. All: Michele Gatti

ARBITRO: Leonardo Di Egidio di Teramo

RETI: 38’ pt Vanni, 6’ st Olimpieri, 24’ st Fiorentini, 42’ st Peruzzi

PINETO – Vittoria convincente per il Perugia che vince 4-0 contro il Pineto nella gara che si è giocata al centro sportivo di Pescara. Il vantaggio arriva nel finale del primo tempo con Vanni che segna sugli sviluppi di una rimessa laterale. Ad inizio secondo tempo Olimpieri sigla il raddoppio con un colpo di testa in tuffo su cross di Vanni. Il 3-0 è di Fiorentin con un colpo di testa e nel finale Peruzzi chiude i conti con un bel gol dalla distanza.

Dopo cinque giornate biancorossi che con 10 punti inseguono il duo di testa Ternana e Benevento, 15 punti, che fino ad oggi hanno sempre vinto.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Foggia, domenica 27 ottobre

– – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 PERUGIA-PINETO 3-1

Perugia, domenica 20 ottobre 2024 – ore 12 – centro sportivo “P. Rossi” – 4^ giornata di andata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Rosati (26’ st Pelli), Auricchio, Pierangelini, Santillo, Bendini ( 26’ st Seppoloni), Raffaelli, Bosi, Castroreale (38’ st Crescentini), Alunno, Pascucci (38’ st Lalleroni). A disp: Barbanera, Crescentini, Tardani, Ciappi, Pelli, Ragni, Lalleroni, Seppoloni, Sabatino All: Pierpaolo Anelli

PINETO: Pace, Santuccione ( 22’ st Appignani), Giosaffatto ( 22’ st Berardinucci), Tuttolani, Masciangelo, Iacobucci, Tomeo, Iacone ( 6’ st De Falco), Calva ( 6’ st Crudeli), Baldacci (22’ st Cannarozzi), Mincone. A disp: Colaneri, Di giacomo, Berardinucci, Cannarozzi, Cordone, Iezzone, De Falco, Appignani, Crudeli. All: Luca Febo

ARBITRO: Maria Caciotto di Perugia (Giuseppe Mancini di Foligno e Aldo Saverio Vergari di Perugia)

RETI: 5′ pt Santillo, 11’ st Alunno, 30’ st Crudeli (PI), 40+5 st Crescentini

PERUGIA – I biancorossi vincono 3-1 contro il Pineto ottenendo così la seconda vittoria consecutiva in casa. La partita si mette subito bene con un bellissimo goal su calcio di punizione del difensore centrale Santillo che insacca con una bordata imprendibile dal imite dell’area di rigore. Nella ripresa arriva il raddoppio di Alunno (già a quota tre goal su due partite disputate). A dieci minuti dalla fine il Pineto riesce ad accorciare le distanze direttamente da calcio d’angolo anche se con un’evidente carica al portiere non ravvisata dall’arbitro. Ci pensa Crescentini a chiuderla superando il portiere con un pallonetto e insaccando in rete il definitivo 3-1.

PROSSIMO TURNO: Latina-Perugia, domenica 27 ottobre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 PINETO-PERUGIA 1-2

Poggio degli Ulivi, domenica 20 ottobre 2024 – ore 12.30 – centro sportivo “Delfino training center” – 5ª giornata Campionato nazionale Under 15 Girone C

PINETO: Stortini, Palestini (1′ st Biondi), D’Alesio, Messina, Carlinfante (40′ st Alonzo), Di Toro, Sagnelli, Micacchioni (30′ st De Benedictis), Sebastiani, Giammattei (1′ st Spina), Cieri. A disp.: Di Giandomenico, Berardinucci, Cellinese, De Benedictis, Alonzo, Biondo, Florindi. All: Di Girolamo Matteo

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Brunori, Burrini, Minestrini (40’ st Porcu) , Marinelli (10’ st Corinaldesi), Cirillo (25’ st Galeotti), Chierico (10’ st Ferdinandi), Checcarelli (10’ st Puglisi), Citernesi (25’ st Galardini), Piazza. A disp: Organai, Porcu, Galeotti, Cecconi, Galardini, Puglisi, Cicioni, Ferdinandi, Corinaldesi. All: Lanterna Filippo

ARBITRO: Leone di Avezzano

RETI: 24′ pt Piazza, 27’ pt Marinelli, 23’ st Sagnelli (PI)

PERUGIA – L’ Under 15 batte 2-1 il Pineto ottenendo la quarta vittoria nelle prime cinque gara di campionato. Apre le marcature Piazza con una grande azione personale finalizzata da uno “scavetto” sul portiere al 24’ del primo tempo. Dopo soli tre minuti raddoppia Marinelli.

Il Perugia mantiene meritatamente il vantaggio anche nella ripresa, nonostante il gol del Pineto con Sagnelli poco prima della mezzora. Il Perugia porta a casa una vittoria importante (12 i punti in classifica) e attende il Foggia per la prossima partita in casa.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Foggia, domenica 27 ottobre