Un caldo sole ha fatto da sfondo al lavoro quotidiano dei ragazzi di Alvini. Seduta incentrata su forza in palestra, gioco di posizione, 2 vs 2 e 3 vs 3, a chiudere partitella a campo ridotto. Anche per i portieri stesso lavoro.

Giovedì è in programma una seduta al mattino, porte chiuse.