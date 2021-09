ANNIBALDI: “CAMPIONATO DIFFICILE, LAVORIAMO PER MIGLIORARCI”

Dal 2017 in biancorosso, nella precedente stagione oltre al suo contributo nel campionato Primavera, Federica ha esordito anche in Serie B, e vanta nel suo palmares la vittoria dello scudetto Juniores 2018-19.

“Lo scorso anno-riferisce l’attaccante classe 2002– ho avuto il piacere di dare il mio contributo sia al campionato Primavera, di cui ne sono personalmente soddisfatta riguardo la realizzazione delle reti e della partecipazione nel gruppo, sia nel campionato di serie B. Nonostante sia stato un percorso difficoltoso e poco soddisfacente sotto l’aspetto della classifica debuttare in prima squadra è stato un fattore importante per la mia crescita a livello calcistico, personale e di tutta la squadra”.

Poi il futuro e la prossima stagione. “Per quanto riguarda questa stagione la mia aspettativa è di andare incontro ad un campionato da non sottovalutare. Incontreremo squadre ben organizzate e d’esperienza ma ho la convinzione che continuando a migliorare ad ogni allenamento e partita cresceremo sia singolarmente che come squadra per riuscire a riportare dei buoni risultati ed anche per togliersi un po’ di amaro in bocca che ci ha lasciato lo scorso anno. Sicuramente un fattore che ritengo molto importante quest’anno è la fame di vincere e la costanza nel migliorarsi. Vogliamo affrontare bene il campionato in virtù dell’impegno profuso da tutta la squadra e lo staff tecnico”.