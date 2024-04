UNDER 9 | IMPEGNO E DIVERTIMENTO AL 3° TORNEO “PASQUA A FIRENZE”

Si è conclusa con una grande cornice di pubblico la terza edizione del torneo “Pasqua a Firenze“, riservato alla categoria Under 9, che si è tenuto al Mugello nei giorni di Pasqua.

L’evento, organizzato dall’FCD Borgo San Lorenzo-Fortis Juventus in collaborazione con Mugel Travel, ha visto la partecipazione di 24 società divise tra dilettantistiche, come Figline, Prato, Pistoiese e Sangiovannese, e professionistiche come Fiorentina, Bologna, Empoli e Modena.

Presente anche il Perugia con i piccoli biancorossi, guidati da Giacomo Tassini, che sono stati inseriti nel girone B con Fiorentina, Bologna e Spal. Proprio contro gli spallini è arrivata la vittoria mentre contro Fiorentina e Bologna i biancorossi hanno giocato alla pari arrivando al tiro in varie circostanze anche se poi è arrivata la sconfitta.

Prossimo appuntamento domenica 7 aprile per un test match in casa del Padova.