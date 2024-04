LA PERUGIA JAPAN IN VISITA AL CURI

Perugia, 5 aprile 2024 – Sono tornati a far visita al Perugia i piccoli atleti della Perugia Japan, società affiliata da ormai dieci anni, arrivati da alcuni giorni in città dove resteranno fino a domenica per assistere alla gara Perugia-Olbia.

L’ultima visita qui a Perugia risale allo scorso anno e prima ancora al 2019. La collaborazione con la scuola calcio giapponese è costante e quasi quotidiana grazie anche all’impegno di tutto lo staff Academy che tramite collegamenti a distanza fornisce il supporto necessario.

Dopo la visita alle strutture del settore giovanile biancorosso, i piccoli ragazzi hanno condiviso momenti di sport ad altri studio-culturali visto che la delegazione nipponica ammirerà i luoghi più suggestivi della città.

La Perugia Japan è composta da 12 Academy sparse per alcune province giapponesi che comprendono le città di Tokyo, Kobe, Osaka, Kasai e Yokohama.

Un ringraziamento particolare va all’organizzazione dello staff Academy, coordinato dal vice presidente e direttore Academy Mauro Lucarini, in collaborazione con il presidente del Perugia Japan Yamato Kawai e della responsabile Academy Giappone Chigusa Kuraishi.