UNDER 17 | PRIMI ALLENAMENTI CONGIUNTI IN VISTA DEL CAMPIONATO

Perugia, 26 agosto 2022 – Si appresta a inaugurare il campionato il prossimo 4 settembre l’ Under 17 del Grifo allenata da Giacomo Del Bene che in vista della trasferta con l’Ascoli scalda i motori con due allenamenti congiunti con ISM Academy e con la Juniores dell’Arezzo Football Academy.

Due test utili a fare qualche esperimento, far girare un po’ le gambe e mostrare i nuovi volti di una squadra che deve ancora riaggregare qualche tassello “in prestito” alla Primavera. Nell’allenamento di mercoledì 24 bravi i ragazzi di Del Bene a recuperare dal triplice svantaggio iniziale fino al 3-3 definitivo grazie alle reti di Costanzi, Caprari e Marinelli.

Secondo allenamento, il giorno successivo, che vede i biancorossi tenere bene il campo nonostante la stanchezza e la differenza di età contro l’Arezzo Football Academy, che passa 1-2 al Centro Sportivo Paolo Rossi: rete per il Perugia di Ambrogi con un bel tiro dalla distanza.

Si inizierà dunque da Ascoli nel difficile girone C (centro-sud) del campionato nazionale Serie A e B Under 17 mentre la prima apparizione casalinga sarà la settimana successiva contro il Cosenza. I derby sono in programma alla quarta (a Perugia, il 25 settembre) e alla diciassettesima (a Terni, il 29 gennaio). Il campionato si chiude a Trigoria contro la Roma il 23 aprile 2023.

PERUGIA – ISM ACADEMY 3-3

Perugia formazione primo tempo: Migliorati, Duro, Falasca, Costanzi, Bussotti, Balducci, Petterini, Ciattaglia, Tofani, Fontanelli, Barberini. All.: Del Bene

PERUGIA – AREZZO FOOTBALL ACADEMY 1-2

Perugia formazione primo tempo: Bolzon, Ciattaglia, Picci, Ambrogi, Marocchi, Rondolini, Barberini, Bussotti, Caprari, Falasca, Marinelli. All.: Del Bene