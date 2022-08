AD MOTOR E PERUGIA CALCIO, LA PARTNERSHIP FESTEGGIA 20 ANNI

Un connubio che si rafforza proprio in prossimità del lancio della nuova BMW X1, più grande, moderna e tecnologica.

La Concessionaria ufficiale del brand BMW e MINI per la provincie di Perugia e Siena supporta da sempre la squadra biancorossa e quest’anno ha promosso un’iniziativa rivolta a tutti i tifosi del Grifo. Per ogni gara casalinga verrà premiato il più appassionato dei followers che seguono le pagine Facebook e Instagram di AD Motor scrivendo, tra i commenti ad un post specifico, la passione di ogni tifoso. Il commento più votato entro le ore 12 del giorno gara riceverà in omaggio due biglietti per la partita casalinga del Perugia.

“È un’iniziativa che conferma la stima e la passione che condividiamo con la A.C. Perugia Calcio” ha commentato il titolare Galliano D’Attoma insieme ai soci Francesco Ascani e Emanuele Mantovani, iniziativa che va ad aggiungersi alle altre che la concessionaria rivolge a tutti gli appassionati di motori e non.

“Ci aspettiamo l’adesione di tutti gli appassionati BMW e del Perugia, un motivo in più per sostenere la squadra” ha tenuto a precisare Serena Schiavone, responsabile marketing della A.D. Motor.

“Con grande piacere rinnoviamo la partnership con AD Motor – spiega il presidente Massimiliano Santopadre – questo rinnovo consolida ulteriormente lo splendido rapporto costruito con fiducia nel corso di questi anni”.