UNDER 17, 9^ GIORNATA | REGGINA-PERUGIA 4-1

Reggio Calabria, domenica 6 novembre 2022 ore 11 – Centro sportivo “Sant’Agata” – 9^ giornata Campionato Under 17 Serie A e B

REGGINA: Summa, Marcianò (36′ st Curulla), Villari (41′ st Marte), Morra, Girasole, Simonetta, Simeone (36′ st Kovriaha), Lafauci (16′ st Farcomeni), Antoci (41′ st Seck), Cracchiolo (41′ st Cristello), Arditi (16′ st Pagni). A disp.: Sciammarella, Cuscinà. All.: Domenico Zito.

PERUGIA: Bolzon (34′ st Migliorati), Ciattaglia (18′ st Astemio), Falasca, Ambrogi, Marocchi, Fontanelli (34′ st Balducci), Petterini (8′ st Giommetti), Bussotti (34′ st Picci), Caprari, Giorgetti (8′ st Patrignani), Barberini (34′ st Cesaretti). All.: Giacomo Del Bene.

ARBITRO: Sig. Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria (Paradiso – Gigliotti)

RETI: 8′, 44′ pt Antoci, 42′ pt Simeone, 19′ st Astemio (P), 33′ st Farcomeni

NOTE: ammoniti Girasole, Balducci, Falasca. Espulsione diretta per Ambrogi al 28′ st

REGGIO CALABRIA – Non riesce più a vincere l’Under 17 di mister Del Bene che per la seconda gara consecutiva è sotto di tre reti all’intervallo. Questa volta non basta ai biancorossi il gol della bandiera di Astemio.

Parte subito forte l’undici di casa che dopo neanche dieci minuti passa in vantaggio grazie alla rete di Antoci bravo a chiudere un’azione sviluppata dalla corsia di sinistra. A tre minuti dall’intervallo Simeone beffa Bolzon di testa e consente ai suoi di raddoppiare. Doccia fredda per i biancorossi due giri di lancette dopo perché Antoci in area riesce a liberarsi e a calciare per la doppietta personale e il pesantissimo 3-0 dopo 45′ minuti.

Corre ai ripari Del Bene che inserisce Patrignani e Astemio che, al primo pallone utile, riapre la gara. L’espulsione di Ambrogi però al 28′ st spegne ogni tentativo di rimonta e cinque minuti dopo Farcomeni chiude i conti per il definitivo 4-1.

Prossimo impegno, gara interna del 20 novembre contro la Salernitana.