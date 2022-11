FEMMINILE | LA VITTORIA CONTRO IL SANTA SABINA PORTA IL PRIMO POSTO NEL GIRONE – UNDER 17 VINCE A GUALDO 8-1

Perugia, 7 novembre 2022 – Si chiude con un’altra vittoria, la terza in tre gare, il girone di Coppa Italia Eccellenza per le ragazze di mister Grilli che battono 5-0 il Santa Sabina qualificandosi così alla semifinale.

Le biancorosse partono subito forte e vanno in vantaggio dopo 6 minuti grazie alla rete della Paolini. Dopo le numerose occasioni non sfruttate a pieno arriva il raddoppio, al 35’, ancora con la Paolini che sfrutta l’ottima imbucata della Ciferri e mette la palla in rete, 2-0 all’intervallo.

Nella ripresa, all’11’ st, ancora la Ciferri serve un assist d’oro alla Gwiazdowska che non perdona e sigla il 3-0. La doppietta dell’Annibaldi chiude i conti per il 5-0 finale.

Ora testa al campionato con l’esordio previsto per domenica 13 novembre in casa della Nestor. Fischio d’inizio ore 17:30.

Questa la formazione scesa in campo contro il Santa Sabina:

Cerasa, Serluca, Ciferri, Gigli (38′ st Tomassoli), Bovini, Bortolato, Piselli (26′ st Temperini), Paolini (27′ st Cappelletti), Pierotti, Annibaldi (42′ st Franciosa), Gwiazdowska (41′ st Gigliarelli). A disp.: Antonelli, Bartoccini, Viola. All. Grilli

UNDER 17

L’Under 17 guidata da Salvatore Cannito, dopo la vittoria contro la Polisportiva Aurelio (Roma), vince 8-1 contro la Women Gualdo Calcio grazie alla super tripletta della Riccardi e alle reti di Palmerini, Venturini, Maselli, Properzi e Saraga. Vittoria che permette di restare al passo della Roma che guida la classifica con 9 punti insieme, appunto, alle biancorosse.

Prossimo impegno, sabato 12 novembre, in casa contro il Frosinone.

UNDER 15

Sconfitta per l’Under 15 di Matteo Conti che in casa viene superata 2-1 dalla Agora Latina Polisportiva U15. Per le biancorosse la rete porta la firma della Bigini.

Prossimo impegno, questa volta in trasferta, contro la Romulea, sabato 12 novembre.