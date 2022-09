UNDER 17, 2^ GIORNATA | PERUGIA-COSENZA 5-0

Perugia, domenica 11 settembre ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 2^ giornata Campionato Under 17 Serie A e B Girone C

PERUGIA: Bolzon, Astemio (40′ st Cesaretti), Falasca (40′ st Picci), Patrignani, Rondolini (20′ st Fontanelli), Costanzi (20′ st Torri), Ciattaglia (40′ st Balducci), Bussotti, Caprari (40′ st Tofani), Ambrogi, Barberini (20′ st Petterini). A disp.: Migliorati, Massei. All.: Del Bene Giacomo.

COSENZA: Pompei, Bevilacqua, Barone, Sarpa (40′ st Caruso), Falbo, Berlen (1′ st Cerra), Chiappetta (1′ st Lagatta), Zagarese (1′ st Basile), Roseti (40′ st Zicaro), Delicato, Di Florio (15′ st Raimondi). A disp.: Abruzzese, Gravina, Paciola. All.: Angotti Danilo.

ARBITRO: Tommaso Capoccia di Perugia (Ben Boubaker – Crostella)

RETI: 10′ st Caprari, 20′ st Patrignani, 35′ st Astemio, 38′ st Torri, 42′ st Tofani.

NOTE: ammoniti Rondolini e Bevilacqua. Al 16′ pt Bolzon para un rigore a Di Florio.

PERUGIA – Vince anche la seconda gara del campionato nazionale Under 17 serie A e B il Perugia di mister Giacomo Del Bene che, dopo un primo tempo bloccato in cui gioca bene ma non riesce a pungere, dilaga addirittura 5-0 con tutte e cinque le reti nella ripresa.

Parte meglio il Grifo che corre sulle corsie con Barberini e Ciattaglia, imprendibili dalla retroguardia ospite. Non arriva però il gol e anzi il Cosenza ottiene un calcio di rigore dopo il primo quarto di gara, ma Di Florio viene ipnotizzato da Bolzon che para a terra. Primo tempo che finisce a reti bianche.

Nella ripresa si scatena il Perugia che passa con Caprari, bravo al 10′ a colpire al volo dopo aver preso un legno pochi minuti prima. Il secondo gol porta la firma di Patrignani bravo a girare di testa in seguito a una mischia da calcio d’angolo. Partita in ghiaccio e allora il Grifo si esalta: segna Astemio, al debutto con la maglia del Perugia, si inventa il poker Torri con un delizioso tocco sotto al termine di un’azione manovrata di grande qualità e la chiude Tofani con un destro sull’angolino che determina il 5-0 finale.

Prossimo impegno per gli uomini di Del Bene domenica prossima, 18 settembre, in trasferta a Benevento che ha vinto 0-2 il derby a Salerno.