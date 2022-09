PRIMAVERA 2, 1^ GIORNATA | PISA-PERUGIA 1-2

PISA: Guadagno, Biagini (9′ st Nannetti), Ceccanti, Sebastiano, Tomljenovic (9′ st Bersnjak), Signorini (38′ st Ferrari), Matteoli, Cecilia, Panicucci, Fischer (35′ st Andreano), Trdan (9′ st Bandolo). A disp.: Baglini, Gaffi, Coppola, Lormanis, Faye. All.: Marco Masi.

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, De Marco, Corsini, Cicioni, Viti, Dalla Valle (40′ st Ascani), Giunti (23′ st Dieye Baka), Buzzi (13′ st Ronchi), Seghetti (40′ st Torri), Sulejmani (40′ st Patrignani). A disp.: Pietroluongo, Diallo, Prisco, Tsoy. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Sig. Giorgio Bozzetto di Bergamo (Catallo – De Vito)

RETI: 41′ pt Seghetti, 47′ pt Panicucci (rig.), 21′ st Sulejmani

NOTE: Guadagno para un rigore a Giunti al 21′ st. Ammoniti: Biagini, Guadagno e Cicioni. Espulso Sebastiano al 6′ s.t.

PISA – Inizia alla grande il campionato Primavera 2 del Perugia di mister Formisano che nella trasferta d’esordio contro una big della scorsa stagione – e presumibilmente anche di quella corrente – porta a casa il bottino pieno grazie alle reti, una per tempo, di Alessandro Seghetti e del classe 2006 Flavio Sulejmani.

A partire meglio è proprio la formazione biancorossa che dopo appena 3 minuti colpisce la traversa con un pallonetto da fuori di Seghetti. Produce gioco il Grifo che sfiora la rete più volte con De Marco, Sulejmani e uno scatenato Seghetti che al 41′ della prima frazione trova anche il vantaggio su assist di De Marco. Quando il primo tempo sembra avviarsi alla conclusione ecco beffardo il pari del Pisa: lancio lungo che sorprende la retroguardia biancorossa e Baldi è costretto ad atterrare l’attaccante neroazzurro, l’arbitro indica il dischetto e Panicucci realizza il gol dell’1-1 a tempo praticamente scaduto.

Nella ripresa rimane in dieci il Pisa per il fallo da ultimo uomo di Sebastiano che solo così può fermare un imprendibile Seghetti involato verso la porta. Sbaglia un rigore il Perugia con Giunti ma sulla respinta è Sulejmani a mettere la firma decisiva. Con l’uomo in più e il vantaggio nel punteggio il Perugia può controllare la gara senza rischiare troppo. Da evidenziare l’ottima prova dei subentrati Patrignani e Torri che, con Sulejmani, portano a tre il conto dei 2006 in campo per il Grifo.

Tre punti carichi di entusiasmo per l’inizio di stagione del Grifo che sabato prossimo ospita la neo-promossa Viterbese, sconfitta 0-5 dal Pescara tra le mura amiche.