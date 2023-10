UNDER 17, 2^ GIORNATA | BENEVENTO-PERUGIA 3-0

Benevento, domenica 1 ottobre 2023 ore 14:30 – Centro sportivo Avellola 2^ giornata UNDER 17 Serie C

BENEVENTO: Marino, Rossi (29’ st Cerciello), Battista, Squillante, Zanni, Nonga, Sasso (29’ st Giorgione), Borrelli, Nurcato (29’ st De Stefano), Santucci, Frasca (21’ st Buccoliero). A disp.: Verdicchio, Perone, Puca, Mesisca, Salamone. All.: Dagoberto Carbone

PERUGIA: Romagnoli, Salustri (34’ st Hajri), Cresci, Napolano (22’ st El Ouardi), Mori, Romani (22’ st Calzoni), Massari (34’ st Bevilacqua), Rondolini, Liberti (10’ st Mannarini), Giordani (34’ st Cardoni), Barberini. A disp.: Belia. All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Bruno Tierno di Sala Consilina (Cardinale – Russo)

RETI: 29’ pt Sasso, 4’ st Nonga, 27’ st Nurcato

BENEVENTO – Esce sconfitto dalla trasferta di Benevento il Perugia Under 17 di mister Nasini che pur disputando una buona partita deve recriminare sugli episodi che premiano nettamente i padroni di casa.

La gara si sblocca alla mezz’ora con Sasso bravo a ricevere un lancio lungo dalle retrovie e a beffare il portiere ospite dopo una deviazione di Rondolini. Si va all’intervallo con il vantaggio Benevento. Nella ripresa pronti-via i sanniti raddoppiano con Nonga che arriva per primo in mischia e insacca. Al 27’ della ripresa pa gara va in archivio con il tap-in di Nurcato che raccoglie un cross dalla sinistra anticipando il marcatore e sigla il 3-0 finale, forse eccessivo per quanto visto in campo.

Prossimo impegno: Perugia-Monterosi, domenica 8 ottobre