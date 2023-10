UNDER 15, 2^ GIORNATA | BENEVENTO-PERUGIA 0-1

Benevento, domenica 1 ottobre 2023 ore 12 – Centro sportivo Avellola 2^ giornata UNDER 15 Serie C

BENEVENTO: Limodio, Maione, Fabozzi (26’ pt Pane), Nappi (36’ st Gallucci), Piscitelli, Colella (26’ st Masone), Marzaiolo, Durso, Petrone (17’ pt Migliaccio), De Benedetto (26’ st Porricelli), Martini (26’ st Amico). A disp.: Leone, Salamone, Limatola. All.: Grande

PERUGIA: Barbanera, Pelli (10’ st Seppoloni), Massi (20’ st Bisonni), Fahmi (10’ st Lalleroni), Rosati, Olimpieri, Meyou, Bosi, Bendini (20’ st Pascucci), Castellucci, Ulivieri. A disp.: Organai, Citernesi, Noviello, Santillo. All.: Gatti

ARBITRO: Giuseppe Pio Cavallaro di Nola (Civale – Franzese)

RETE: 10’ st (rig.) Meyou

BENEVENTO – Seconda vittoria in altrettante gare per il Perugia Under 15 allenato dal duo Gatti-Raschi.

A sbloccare la gara al decimo della ripresa il rigore procurato e trasformato da Alexandre Meyou, atterrato al termine di un’azione personale e freddo nel beffare il portiere Limodio dagli undici metri. Punteggio pieno per i biancorossi dopo due giornate.

Prossimo impegno: Perugia-Monterosi, domenica 8 ottobre