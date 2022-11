UNDER 16, 5^ GIORNATA | NAPOLI-PERUGIA 2-0

Domenica 30 ottobre 2022 ore 15:30 – Complesso sportivo “Kennedy” – 5^ giornata Campionato Under 16 Serie A e B

NAPOLI: Sorrentino, Lupacchio, Distratto F., Cimmaruta, Garofalo P. (15’ st Di Fiore), Garofalo C, Distratto D. (33’ st Ricciardi), Cannavacciuolo (27’ st Esposito), Picca (15’ st Iovine), Napoletano (33’st Poggi), Giglio (15’ st Testa). A disp.: Giordano, Amendola, Minopoli. All.: Raffaele Annunziata.

PERUGIA: Belia, Salustri (11’ st Calzoni), Duro, Rinalducci (1’ st Cresci), Massari (11’ st Barboni), Mori, Montagna (25’ st Romani), Pirani (25’ st Liberti), Monaco, Testerini (1’ st Mannarini), Cardoni (1’ st Giordani). A disp.: Romagnoli, Micheli. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Sig. Valerio Esposito di Ercolano (Gallo – Di Rosa)

RETI: 38’ pt Picca, 42’ st Ricciardi

NOTE: ammoniti Salustri, Cresci, Cannavacciuolo, Napoletano, Ricciardi

NAPOLI – Esce sconfitto il Perugia Under 16 al termine di una buona ma tormentata partita. Decisive le reti dei padroni di casa entrambe nei minuti finali del primo, con Picca, e del secondo tempo, con Ricciardi.

Parte meglio il Napoli che con un buon giro palla riesce a portare avanti il proprio baricentro mettendo in difficoltà la retroguardia biancorossa. All’8’ è bravo Belia a chiudere in uno contro uno sulla sortita dell’attaccante campano. Alla mezz’ora l’occasione è ghiotta invece per il Perugia con Monaco che non riesce a sfruttare un calcio d’angolo, sparando alta la conclusione sopra la traversa. Dopo pochi minuti ci riprova il Grifo con Montagna al termine di una bella azione corale, ma la conclusione risulta strozzata e non pericolosa. A due giri di lancette dal termine del primo tempo arriva il gol del Napoli con Picca bravo ad approfittare della respinta di Belia su una conclusione: il numero nove è il più lesto a insaccare per il tap-in dell’1-0.

Nella ripresa è ancora Monaco a farsi sentire al 10’ ma il cross dell’attaccante biancorosso viene respinto dalla retroguardia partenopea. Tre minuti dopo cross dalla sinistra di Duro, Monaco ci prova in spaccata, bravo Sorrentino a parare di riflesso. Al 22’ torna a farsi avanti il Napoli ma Belia è provvidenziale su Distratto. Si sbilancia il Perugia che cerca il gol del pari, nei minuti di recupero ne approfitta il Napoli con Ricciardi per realizzare il definitivo 2-0.

Torna a casa a mani vuote il Grifo di mister Papini che tornerà in campo al “Paolo Rossi” contro il Modena domenica 13 novembre.