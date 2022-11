UNDER 15, 5^ GIORNATA | NAPOLI-PERUGIA 0-1

Domenica 30 ottobre 2022 – ore 13:00 – complesso sportivo “Kennedy” – Napoli – 5^ giornata Campionato Under 15 Serie A e B

NAPOLI: Pugliese, Badini, Zappettini, Prisco, Lieto (1′ st Sardo), Palomba (1′ st Marciano), Ceparano (1′ st Pignarosa), Colurciello (1′ st Maida), Chiocca (35′ st), Esposito, Aprea (1′ st Saviano). A disp.: Doronzo, Candela, Marotta. All.: Raffaele Annunziata

PERUGIA: Attinelli, Cesarini (5′ st Angelino), Bartolini (20′ st Tomassini), Brizi, Peruzzi, Pepe (5′ st Franceschini), Missaglia (5′ st Ciani), Dottori, Agnissan (36′ st Bellali), Perugini (36′ st Brunori), Merico (20′ st Biondini). A disp.: Vinti, Condac. All.: Pierpaolo Anelli.

ARBITRO: Sig. G. Vinoso di Nola (Chianese – Vano)

RETE: 26′ pt Dottori (rig.)

NOTE: ammoniti Agnissan, Saviano, Peruzzi, Brizi, Prisco e Biondini

NAPOLI – Vittoria prestigiosa dell’Under 15 biancorossa che vince in casa del Napoli grazie alla terza rete stagionale di Christian Dottori, fresco di convocazione al raduno della nazionale di categoria. Dopo il pari casalingo con la Fiorentina altro bel risultato per il gruppo di mister Pierpaolo Anelli.

La prima occasione del match è per i partenopei con Esposito bravo a pescare Chiocca ma il suo tiro è respinto dalla traversa. Cresce il Perugia che al 25′ del primo tempo ottiene un calcio di rigore grazie ad Agnissan che viene atterrato sul lato destro dell’area, dal dischetto va lo specialista Dottori che spiazza Pugliese. Il Napoli cambia cinque uomini all’intervallo ma non cambia le sorti del match. Le offensive locali non risultano mai eccessivamente pericolose ma è comunque sempre attento Attinelli sia in uscita che nelle conclusioni da lontano. A cinque minuti dal termine è necessario invece un bell’intervento proprio del portiere biancorosso sulla punizione di Esposito per congelare il risultato. Tre punti per il Perugia che può festeggiare la prima vittoria in campionato.

Si ferma il campionato per una settimana, prossimo impegno previsto domenica 13 novembre al “Paolo Rossi” contro il Modena.

L’autore del gol partita, Dottori