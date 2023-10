UNDER 16, 1^ GIORNATA | PERUGIA-AVELLINO 1-0

Perugia, domenica 1 ottobre 2023 – ore 11 – Centro sportivo Paolo Rossi – 1^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C Girone C

PERUGIA: Vinti, Cesarini (9’ st Cingolani), Bevanati (38’ st Tomassini), Peruzzi, Cantalino, Brunori, Merico (12’ st Fiorentini), Dottori, Agnissan (12’ st Mechelli), Perugini (38’ st Bartolini), Bellali (9’ st Pepe). A disp.: Cataldo, D’Ovidio, Vanno. All.: Pierpaolo Anelli

AVELLINO: Margiotta, Siciliano, Angrisano, Manuzzi (37’ st Esposito), Manzo, Trevisone, Pipolo (1’ st Terlizzi), Rosanova, Napoli (37’ st Vorraro), De Cicco (32’ st Pierri), Cavallaro. A disp.: Dentice, Trapanese, Salierno, Aquino. All.: Corrado Pianese

ARBITRO: Tommaso Bartolucci di Città di Castello (Nejmi – Benni)

RETE: 31’ st Dottori

PERUGIA – Vittoria all’esordio per il Perugia Under 16 guidato dal duo Anelli-Romoli che si impone 1-0 tra le mura amiche contro il temibile Avellino, grazie alla rete nella ripresa di capitan Dottori.

Partita vivace ed equilibrata che rimane bloccata sul pari grazie anche alle parate dei portieri Vinti e Margiotta. Alla metà esatta del primo tempo é il numero 1 del Perugia a salvare sul tiro di Pipolo; alla mezz’ora l’estremo difensore ospite dice di no a Merico imbucato da Perugini. Passano cinque minuti e i padroni di casa vanno ancora vicini al vantaggio grazie ad Agnissan che colpisce in pieno la traversa.

Stesso canovaccio nella ripresa con le due squadre che si equivalgono nonostante a farsi preferire siano i biancorossi che, al 31’, mettono la freccia. Punizione dalla destra di Peruzzi e Dottori bravissimo ad anticipare il portiere campano per la rete che regala i tre punti al Perugia. Nel finale gli umbri hanno l’occasione per raddoppiare prima con Pepe e poi con Brunori ma il punteggio rimane sull’1-0.

Prossimo impegno: Fermana-Perugia, domenica 8 ottobre