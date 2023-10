PERUGIA-SESTRI LEVANTE | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 6^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Sestri Levante di mister Diego Raimondi, gara in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Neri”. Calcio d’inizio alle ore 18:30.

Sarà la signora Maria Marotta della sezione di Sapri a dirigere la gara. A coadiuvarla gli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Marco Croce di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Morello della sezione di Tivoli.

Confronto inedito in Umbria fra le due squadre nel calcio professionistico.

In casa Perugia imbattuto da 19 partite in serie C, di cui 14 vinte e 5 pareggiate. Ultimo k.o. dal Cesena, 1-2 l’8 ottobre 2020. I biancorossi segnano al “Curi” in gare di Lega Pro da 15 match, totale di 34 marcature ed ultimo stop nello 0-0 contro il Gubbio datato 21 novembre 2020.

Francesco Baldini ex di giornata: la sua prima panchina di una prima squadra, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Bologna, è stata nel 2013/14 in D proprio al Sestri Levante.

Sestri unica compagine del girone B che non ha ancora segnato nei secondi tempi.

(fonte Football Data)