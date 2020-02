Under 15 femminile: Ternana-Perugia 0-3

La formazione Under 15 del Perugia Calcio Femminile si aggiudica il derby contro la Ternana giocato in trasferta nel tardo pomeriggio di martedì 18 febbraio. Le ragazze di mister Cannito sono scese in campo con Petrisanti in porta, Temperini, Galassi e Serafini in difesa, linea di centrocampo composta da Cesarini, Benedetti, Riccardi, Pierotti e davanti Busecchini. Le biancorosse partono subito forte e nel primo tempo trovano il vantaggio con Busecchini su assist di Cesarini mentre l’equilibrio è l’assoluto protagonista della seconda frazione di gioco. Nel terzo e ultimo tempo Bonadies, Cerquetelli e Mahilaj entrano al posto di Serafini, Riccardi e Pierotti. Proprio la neoentrata Bonadies, su assist ancora di Cesarini, segna la rete del raddoppio mentre Busecchini con la sua doppietta personale fa calare la saracinesca sul match con una strepitosa azione personale che l’ha vista partire da centrocampo ed arrivare a concludere in porta.

Le grifoncelle agganciano così le rossoversi in classifica a 28 punti a sole due lunghezze dalla capolista Alma Juventus Fano 2019.