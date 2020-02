Squadra in campo in vista dell’Empoli

Squadra in campo in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i Grifoni ospitare l’Empoli di mister Pasquale Marino allo stadio Renato Curi. Reduci dalla vittoria in casa contro il Pisa (avversario dei biancorossi sabato 29 febbraio, ore 15), attualmente l’Empoli è a quota 33 punti in classifica insieme al Perugia.

Nella giornata di oggi i Grifoni sono tornati in campo per preparare la sfida di lunedì sera; agli ordini di mister Serse Cosmi e dello staff tecnico la squadra è stata divisa in due gruppi: seduta rigenerativa per chi ha giocato domenica e seduta metabolica con possesso e partite per chi non ha giocato.

Domani allenamento in programma alle ore 15.