UNDER 15, 4^ GIORNATA | PERUGIA-ASCOLI 0-1

Perugia, domenica 23 ottobre 2022, ore 11 – Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 4^ giornata Campionato Under 15 Serie A e B

PERUGIA: Vinti, Cesarini, Bartolini (30′ st Franceschini), Brizi, Peruzzi, Agnissan (30′ st Verdone), Ciani (7′ st Tomassini), Dottori, Brunori (7′ st Missaglia), Perugini (14′ st Pepe), Merico (14′ st Biondini). A disp.: Attinelli, Angelino, Bellali. All.: Pierpaolo Anelli.

ASCOLI: Ciotti, Marcaccio, De Berardinis, Donzelli (5′ st Carano (28′ st Cumerlato)), Di Teodoro, Seproni, Manini, Luzi, Amadio, Iachini (21′ st Pano), Santini (5′ st Pagnotta). A disp.: Caucci, Marcoionni, Gabrielli, Silvestrini, Di Mauro. All.: Luca Pieri.

ARBITRO: sig. Lorenzo Temperoni di Terni (Marchetta – Colopi)

RETE: 20′ pt Santini

NOTE: ammoniti Donzelli, Dottori e Pano.

PERUGIA – Perde di misura l’Under 15 di mister Pierpaolo Anelli dopo un primo tempo in cui avrebbe potuto raccogliere di certo qualcosa in più contro un Ascoli cinico. Terza sconfitta in quattro gare per i biancorossi.

Diverse occasioni da rete per il Perugia nella prima frazione: dopo cinque minuti rete annullata per fuorigioco a Bartolini. Al 13′ Merico salta due uomini sulla fascia, si accentra ma il tiro è troppo largo. A metà temporum episodio molto importante: Agnissan viene atterrato in area ma per il sig. Temperoni di Terni non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, sulla ripartenza però ne approfitta l’Ascoli che con un classico contropiede beffa i padroni di casa portandosi in vantaggio con Santini. Accusa il colpo il Grifo che di lì in poi si spegne con eccezione della buona palla capitata al 33′ a Ciani. Nella ripresa l’Ascoli potrebbe raddoppiare con Amadio che non riesce a superare Vinti. I biancorossi calano e il risultato non cambia.

Prossimo impegno domenica 30 ottobre nella trasferta di Napoli con i partenopei reduci dalla vittoria 2-0 contro il Pisa.