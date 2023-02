UNDER 14, 16^ GIORNATA | PERUGIA-VIS PESARO 2-1

Perugia, sabato 25 febbraio 2023 – ore 17:15 – centro sportivo “P. Rossi” – 16^ giornata Campionato UNDER 14 Pro

Nona vittoria in campionato per il Perugia Under 14 di mister Michele Gatti che consolida il quarto posto vincendo in casa contro la Vis Pesaro per 2-1, grazie ai gol di Seppoloni e Isidori, entrambi nel primo tempo.

Partono all’attacco i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio in due occasioni con Isidori, che prima prende un palo a porta vuota dopo aver saltato il portiere ospite e poi colpisce in pieno la traversa su un tiro-cross dalla destra. Al 12′ si sblocca il match con il tiro da fuori di Seppoloni, bravo ad arrivare per primo sulla respinta della difesa pesarese. La Vis Pesaro non costruisce particolari occasioni da rete ma trova il pari dieci minuti dopo in modo piuttosto fortunoso con il destro di Giuliani che colpisce un difensore biancorosso e spiazza il portiere Capezzali. Prima dell’intervallo, però, il Perugia torna avanti con Isidori che questa volta centra la porta avversaria sull’invito di Caini. Secondo tempo dai ritmi più bassi e senza clamorose occasioni da rete che non intacca il risultato. Da segnalare l’esordio stagionale tra i padroni di casa del subentrato Fahmi.

Il Perugia si aggiudica i tre punti e raggiunge il quarto posto, con una partita in meno, dietro a Roma, Lazio e Ternana.

Ora due sfide difficili, prima contro la Lazio mercoledì 1 marzo nel recupero della 15^ giornata, poi contro la Roma capolista, domenica 5 marzo al “Paolo Rossi”.