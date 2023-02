PRIMAVERA 2, 20^ GIORNATA | PERUGIA-MONOPOLI 1-2

Perugia, sabato 25 febbraio 2023 – ore 12 – centro sportivo “P. Rossi” – 20^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

PERUGIA-MONOPOLI 1-2

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare, Giunti (27′ st Polizzi), Viti (1′ st Sadetinov), Cicioni, Okacha, Patrignani (16′ st Diallo), Ebnoutalib, Ronchi (16′ st Caprari), Dalla Valle (41′ pt Mabille). A disp.: Pietroluongo, Lickunas, Ascani, Prisco, Corsini, Onishchenko, Stanisci. All.: Alessandro Formisano

MONOPOLI: Sibilano, Langellotto, Dibenedetto, Di Rienzo, Bottalico (30′ pt Biundo), Mazzotta, Tataru (25′ st Cutrone), De Vietro, Simone, Daali (29′ st Demichele), Collocolo. A disp.: Pavone, Beniti, Campitello, Grassi, Gusmai, Liso, Meliddo, Bevilacqua, Mezzapesa. All.: Domenico Caricola

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Catani – Voytyuk)

RETI: 4′ pt Simone, 31′ st Dibenedetto, 48′ st Ebnoutalib

NOTE: ammoniti Viti, Cicioni, Sadetinov ed Ebnoutalib nel Perugia; Biundo, Dibenedetto e Bevilacqua nel Monopoli. Espulso nel Perugia al 30′ st Cicioni per doppia ammonizione. Espulsi nel Monopoli Dibenedetto al 45′ st per doppia ammonizione e Simone al 50′ st per rosso diretto.

PERUGIA – Cade tra le mura amiche la Primavera di mister Formisano che non riesce a reagire alla rete in contropiede del Monopoli dopo neanche quattro minuti di gioco che ha cambiato totalmente le strategie di gara. Partita calda con tre espulsioni, prima per Cicioni del Perugia e poi, negli ultimi minuti di gioco, tra le fila del Monopoli per Dibenedetto, autore del raddoppio degli ospiti, e Bevilacqua.

Da segnalare il gioco fermo per oltre trenta minuti al 40′ della prima frazione per il brutto infortunio occorso al classe 2005 Jacopo Dalla Valle, portato via in ambulanza, e al quale vanno i migliori auguri perché torni al più presto in campo.

Il Perugia deve fare a meno del proprio capocannoniere, Seghetti, e di Sulejmani freschi di convocazione in prima squadra con Onishchenko (in panchina) e Baldi, che stringe i denti e gioca dal primo minuto. La prima, ghiottissima, occasione del match è per i padroni di casa con Souare bravo a trovare la percussione intera, ma sull’invito al bacio di Ronchi l’accorrente Okacha (dopo appena 30 secondi di gioco) spreca a portiere battuto. Prova subito a imporre i propri ritmi il Perugia, che però accusa il contropiede del Monopoli già al quarto minuto che porta Simone a concludere a due passi da Ajradinoski per l’immediato vantaggio ospite. Il Perugia macina gioco e si affaccia più volte sulla trequarti avversaria soprattutto con gli spunti di Ebnoutalib ma il Monopoli fa quadrato non concede chiare occasioni da rete ai biancorossi. Al 41′ sull’ennesima punizione di Giunti svetta Cicioni ma Sibilano para centralmente.

Nella ripresa Perugia sbilanciato in avanti che già al 5′ trova con Patrignani una grande conclusione da fuori al volo di destro ma il portiere ospite è ancora bravo a respingere.

Fanno il loro esordio con la maglia della Primavera anche i 2006 Sadetinov e Caprari ma il risultato non cambia. L’episodio clou avviene alla mezz’ora con l’intervento scomposto di Cicioni che per l’arbitro è punibile con il cartellino giallo, il secondo per lui e conseguente espulsione. Sulla punizione conseguita, capitan Dibenedetto beffa Ajradinoski col mancino e in un solo giro di lancette il Perugia va sotto di un uomo e della seconda rete ospite. Nel finale riesce ad accorciare le distanze Younes Ebnoutalib ma a riportare il bottino pieno è il Monopoli che fa il colpaccio in trasferta.



Prossimo impegno per i ragazzi di mister Formisano sabato prossimo, 4 marzo, in casa del Pescara.