UFFICIALE: TORRASI È BIANCOROSSO!

Perugia, 29 agosto 2023 – AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Torrasi.

Il centrocampista, classe 1999, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Milano è cresciuto nel settore giovanile del Milan dove ha compiuto la trafila di tutte le squadre fino ad esordire in prima squadra nel maggio 2018 in Milan-Fiorentina (5-1) grazie a Gattuso, suo allenatore ai tempi della Primavera. Ha indossato anche le maglie di Imolese e Pordenone (in Serie B e Serie C), sua ultima squadra.

Benvenuto in biancorosso Emanuele!