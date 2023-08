COMUNICATO UFFICIALE: RAUL MORICHELLI

Perugia, 29 agosto 2023 – AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Paok FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Morichelli.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Marino (Roma) il 25 luglio 2002, dal 2015 fa parte delle giovanili giallorosse arrivando fino in Primavera (37 presenze) e guadagnandosi una convocazione in prima squadra in Europa League nella stagione 20/21 sotto la guida di Paulo Fonseca. La scorsa stagione al Paok FC.

Benvenuto in biancorosso Raul!