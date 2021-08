UFFICIALE! MURGIA AL PERUGIA- MELCHIORRI ALLA SPAL

Contestualmente AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto con la società S.P.A.L. l’accordo per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Federico Melchiorri.

Il club biancorosso augura a Federico le migliori fortune professionali e sportive. Per lui 96 presenze e 21 reti con il Grifo.e la vittoria del Campionato Lega Pro 2020/2021.

(Foto Settonce – Murgia in azione con Under 21 in Italia-Norvegia giocata il 22 marzo 2018 al Curi)