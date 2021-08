ADELE BORTOLATO PRONTA PER LA NUOVA STAGIONE

“Da questa stagione – riferisce il difensore classe 1999 – mi aspetto di crescere ancora personalmente, grazie all’aiuto delle mie compagne. Vorrei riuscire a toglierci quelle soddisfazioni che sono mancate nei due anni precedenti. Il punto di forza sarà sicuramente l’unione di squadra e saremo sempre pronte ad aiutare le compagne in difficoltà. In un campionato difficile come quello dell’anno scorso, l’unione del gruppo ha infatti fatto la differenza, permettendoci di non mollore mai e a crederci sempre fino alla fine”.