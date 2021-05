Perugia, 27 maggio 2021 – La coppa per la vittoria del campionato Lega Pro termina il proprio viaggio.

Oggi, dopo la passerella in Comune e in Provincia, ha raggiunto l’ultima tappa: l’AC Perugia Calcio Museo, dove è stata portata da capitan Angella che l’ha depositata vicino a tutti gli altri trofei della storia del Grifo che si sono dovuti “stringere” per farle spazio. Ora finalmente potrà essere ammirata da tutti i tifosi biancorossi.