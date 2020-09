Tre giorni di stage con la Juventus Women per Elena Urso e Michela Angori

Un inizio di settembre speciale per le due giovani calciatrici biancorosse che dal 2 al 4 hanno vissuto un’esperienza di stage a Torino in casa Juventus Women.

“Ho avuto la possibilità di confrontarmi con una realtà importante” spiega Michela Angori. “E’ stata un’esperienza davvero bella e, nonostante la durata di soli tre giorni, ho appreso molto. Sia le giocatrici che tutto lo staff ci hanno riservato un’ottima accoglienza, e sono stata molto contenta di essermi potuta misurare con calciatrici di così alto livello, a stretto contatto con il panorama della Serie A e della Nazionale. Questa esperienza mi ha spronato a dare il meglio di me, per questo anche quest’anno mi impegnerò al massimo a Perugia, per riportare a casa ottimi risultati”.

Anche Elena Urso, portiere classe 2003, ha fatto sue queste parole, trasformandole in grandi parate nell’ultima partita di Coppa Italia.

Ad Elena e Michela, l’augurio di tutta la società, perché questa esperienza possa essere un primo passo per un grande futuro nel mondo del calcio femminile.