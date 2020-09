Mattinata di allenamento. Pomeriggio partenza per ritiro

Nella mattinata di oggi i Grifoni si sono ritrovati presso il centro sportivo biancorosso per il prosieguo della preparazione in vista della ripresa del campionato. La seduta di allenamento ha visto la squadra impegnata prevalentemente sul lavoro fisico. Annullato l’allenamento del pomeriggio, pertanto la squadra partirà in anticipo per il ritro di Cascia.

I convocati:

ALBERTONI

ANGELLA

BIANCHIMANO

BOCCI

DI CHIARA

DRAGOMIR

FULIGNATI

KONATE

KOUAN

MANCONI

MAZZOCCHI

MELCHIORRI

MONACO

MOSCATI

ROSI

SGARBI

RIGHETTI

LUNGHI

TOZZUOLO

FABRI

LIRAN

MAISTO

DE MARCO