Torino U19 – Perugia U19 3-1 | Buona la prova dei ragazzi di Formisano che cedono solo nel finale

Centallo (Cuneo) – Dopo cinque intensi giorni di lavoro nel quartier generale di Bardonecchia, la Primavera di mister Formisano ha disputato il primo test del ritiro contro i pari età del Torino. Vincono i granata 3-1 ma i biancorossi tengono bene il campo con equilibrio e solidità bloccando gli avversari per oltre 60 minuti sull’1-1 nonostante il gap relativo all’età e la differenza di preparazione fisica in questo momento evidente.

Vantaggio granata con Ruszel al 37′ pt e pareggio del Perugia ad inizio ripresa con Polizzi. Nel secondo tempo iniziano le sostituzioni e al 15′ st arriva il vantaggio del Torino con Zaia. Nel finale Ansah realizza il 3-1. Da segnalare la presenza di ben quattro classe 2007 nelle file del Perugia, tutti entrati nella ripresa.

Ecco l’undici iniziale schierato da mister Formisano: Lavorgna, Prisco, Cottini, Patrignani, Falasca, Ambrogi, Sadetinov, Doukoure, Polizzi, Lomangino, Ronchi. Entrati nella ripresa: Romagnoli, Bussotti, Marocchi, Colina, Panaro, Ciattaglia, Nsyme, Torri, Caprari, Salma, Gennaioli, Berberini, Rondolini, Monaco.

Il commento del tecnico biancorosso Alessandro Formisano nel post gara: “Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento messo in campo oggi dai ragazzi. Abbiamo lavorato con grande entusiasmo in questi primi giorni di ritiro ed oggi si sono viste già alcune cose buone. Siamo un gruppo molto giovane ma con grande margini di crescita, attraverso il lavoro quotidiano sono certo che faremo passi da gigante. Affrontavamo una delle migliori squadre in Italia, con tanti calciatori già esperti ed essere riusciti a tenere il campo per lunghi tratti deve farci capire che la strada intrapresa è quella giusta. Ora testa bassa e continuiamo a lavorare con umiltà”.