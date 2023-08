RITIRO PIEVE SANTO STEFANO | DAY 5

Pieve Santo Stefano, 5 agosto 2023 – Ancora una giornata caratterizzata dalla pioggia quella trascorsa dalla squadra biancorossa nel ritiro di Pieve Santo Stefano.

Giornata che precede l’impegno di domani, il secondo del ritiro, contro l’Atletico BMG e che è stata contraddistinta da una doppia seduta.

Al mattino prevenzione e lavoro di forza con il preparatore atletico, esercitazione situazionale 2 vs 2 e 3 vs 2, transizioni e per chiudere un mini torneo a tre squadre. Nel pomeriggio torelli tecnici, lavoro a reparti, gioco di posizione e partita.

I portieri, dopo l’attivazione con la squadra, hanno svolto esercizi di rapidità e psico-cinetica, a seguire si sono uniti al gruppo. Nel pomeriggio alternanza fra lavoro specifico e lavoro con la squadra.

Per domenica 6 agosto, seduta mattutina ore 10, e nel pomeriggio, come già preannunciato, alle ore 18 il test contro la BMG il cui ingresso sarà gratuito.