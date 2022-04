TERNANA-PERUGIA | ARBITRA MASSA DI IMPERIA, AL VAR FOURNEAU DI ROMA 1

Perugia, 28 aprile 2022 – Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Ternana-Perugia , gara valida per la 37 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 30 aprile alle ore 14 presso lo stadio “Liberati”.

A coadiuvarlo gli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Giovanni Baccini di Conegliano. Quarto ufficiale sarà Paride Tremolada della sezione di Monza. Al Var Francesco Fourneau di Roma 1, AVAR Luigi Rossi di Rovigo.

1 precedente con lui (Perugia-Pisa 1-1 dello scorso 10 aprile). Internazionale, quest’anno 23 gare di cui 3 in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference League, 12 in Serie A e 5 in B.