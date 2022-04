PLAYOFF PRIMAVERA 2, PERUGIA-PARMA | INFO PER ASSISTERE ALLA GARA

INDICAZIONE IMPORTANTE PER ASSISTERE A PERUGIA-PARMA, PLAY-OFF CAMPIONATO PRIMAVERA 2 (SABATO 30 APRILE 2022 ORE 15)

ACCESSO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE IN LISTA ACCREDITI

Per assistere al quarto di finale di andata dei play-off di Primavera 2, Perugia-Parma, in programma sabato 30 Aprile pv ore 15.00 presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi”, sarà obbligatorio inviare richiesta di accredito alla mail settore.giovanile@acperugiacalcio.it entro e non oltre venerdì 29 aprile pv alle ore 19:00 con i seguenti dati:

1) COGNOME 2) NOME 3) DATA DI NASCITA 4) LUOGO DI NASCITA

Per i giornalisti la richiesta deve essere prodotta su carta intestata della testata con allegato il tesserino.

Per gli osservatori di società affiliate alla FIGC su carta intestata della società e per i possessori di tessera FIGC, AIA, CONI deve essere allegato il titolo abilitativo.

L’incompletezza delle informazioni potrà comportare la non assegnazione del titolo d’ingresso.

AC Perugia Calcio provvederà a rispondervi al recapito mail indicato.

Senza la mail di risposta con esito positivo alla richiesta, l’accredito non potrà essere considerato rilasciato.

Qualora ci fosse un numero elevato di richieste la stessa potrà essere respinta vista la capienza imposta dalla normativa vigente.

Si ricorda che l’ingresso al centro sportivo sarà consentito solo se in possesso del Green Pass c.d. base (vaccino, guarigione o tampone delle 48 ore precedenti) e documento d’identità in corso di validità. Sarà necessario indossare mascherina di tipo ffp2 e rimanere seduti al proprio posto per l’intera durata dell’incontro.