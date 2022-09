SULEJMANI SUBITO A SEGNO CON L’UNDR 17 ALBANESE

Dopo la rete dell’1-2 decisiva per la vittoria all’esordio in Primavera 2 contro il Pisa, Flavio Sulejmani attaccante classe 2006 che vanta già diverse convocazioni anche in prima squadra con il Perugia è volato in Macedonia del Nord per vestire la maglia dell’Albania Under 17 con la quale sta disputando delle amichevoli in vista delle qualificazioni per gli europei di categoria.