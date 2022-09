AC PERUGIA CALCIO E FRANKIE GARAGE SVELANO IL THIRD KIT 2022/2023

Il terzo kit si ispira ad una divisa da gioco del passato, stagione 1962/1963, di colore blu su cui erano presenti delle bande oblique in doppio colore (bianco e rosso) che su questa nuova versione sono state reinterpretate con un design più moderno ed attuale. A dare un tocco di vivacità i loghi giallo fluorescente per rendere ancora più accattivante la divisa.

La particolarità unica di quella divisa è il Grifo cucito a destra perché le bande trasversali erano troppe larghe ed il Grifo non sarebbe entrato nella tradizionale posizione a sinistra verso il cuore.

La cornice? Beh non poteva che essere quella del mitico stadio “Santa Giuliana“, il tempio di ogni tifoso biancorosso prima dell’avvento del Curi.

Come per la prima e seconda maglia il tessuto realizzato in poliestere e spandex garantisce elasticità ed è stato inciso a caldo con un pattern raffigurante i cinque rioni di Perugia a cui è stato aggiunto come sesto elemento il Grifo, simbolo della città e della società stessa, così da sottolineare nuovamente il messaggio che #NOISIAMOPERUGIA.

