Perugia, 7 agosto 2023 – L’attaccante biancorosso Flavio Sulejmani, classe 2006, è stato convocato dal ct dell’Albania Under 19 Ervin Bulku per la gara amichevole contro l’Italia U19 di Bernardo Corradi, in programma mercoledì 9 agosto ore 17:30, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (diretta su figc.it).

Il giocatore, che al momento è aggregato alla prima squadra e nelle due amichevoli disputate a Pieve Santo Stefano ha realizzato 3 gol, ha già raggiunto il ritiro della nazionale.