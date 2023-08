Perugia, 7 agosto 2023 – AC Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Marcos Curado.

Il Club ringrazia il giocatore per il contributo dato nelle ultime due stagioni con 58 presenze e 2 reti in maglia biancorossa augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera.