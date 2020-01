Squadra in campo, testa alla Juve Stabia

Reduci dalla vittoria di campionato contro il Livorno che ha portato il Perugia a 30 punti in classifica in coabitazione con Chievo Verona e Cittadella, i Grifoni si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo biancorosso. Allenamento rigenerativo per chi è sceso in campo nella serata di ieri e allenamento metabolico con partite e possessi, invece, per chi non ha giocato.

Domani, mercoledì 29 gennaio, squadra di nuovo in campo nel pomeriggio mentre giovedì è in programma una doppia seduta.