Peruginità, Iemmello incontra una tifosa

La scenografia è quella del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” situato nel centro storico della città. La protagonista è Giada, giovane tifosa e studentessa di flauto traverso, la quale ci ha mandato una mail commuovente in cui chiedeva di incontrare il suo giocatore preferito.

Così una mattina si è recata in aula pensando di avere lezione di musica, invece si è ritrovata davanti un professore del gol…

⠀

Si ringrazia il direttore del Conservatorio Luigi Ciuffa per averci messo a disposizione le sue splendide strutture, i genitori di Giada per la disponibilità e la troupe della Loffredo Studios per la realizzazione del video.