SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 25-26 NOVEMBRE

Gubbio, domenica 26 novembre 2023 – ore 15 – stadio “P. Barbetti” – 10^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

GUBBIO-PERUGIA 1-3 (nella foto di copertina)

GUBBIO: Casciani, Naticchi (28’ st Cesarini), Scricciolo, Panichella, Barizza, Moretti (17’ st Martinelli), Duro, Pavoni, Mancini, Gnazale, Palazzari (39’ st Sapienti). A disp.: Galli, Giarrizzo Silvestre, Damiani, Di Luca, Cialini, Patriciello. All.: Balducci (Tafani squalificato)

PERUGIA: Belia, El Ouardi, Hajri (29’ st Merli), Mori, Salustri, Liberti (12’ st Rinalducci), Mannarini (18’ st Bevilacqua), Rondolini, Romani (12’ st Napolano), Barberini, Giordani (18’ st Calzoni). A disp.: Romagnoli, Cardoni. All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Marco Romano di Terni (Foglietta-Crostella)

RETI: 13’ pt Barberini, 47’ pt Giordani, 10’ st Gnazale (rig.), 36’ st Merli

NOTE: ammoniti Mancini e Moretti nel Gubbio; El Ouardi, Mori, Salustri e Barberini nel Perugia. Espulsi Panichella (Gubbio) e Duro (Gubbio)

GUBBIO – Quarta vittoria consecutiva per il Perugia Under 17 che aggancia il terzo posto in classifica grazie alla vittoria esterna nel derby umbro contro il Gubbio per 3-1.

Nel primo tempo la sblocca il solito Barberini che approfitta di un errore in uscita del Gubbio. Allo scadere della prima frazione Romani imbuca Giordani per la rete del raddoppio.

Nella ripresa prova a riaprirla il Gubbio con il rigore dell’ex Gnazale. Ma nel finale Merli appena entrato chiude i conti e regala i tre punti al Grifo.

Prossimo impegno per i ragazzi di mister Nasini in programma domenica 3 dicembre in casa contro il Pescara

Pomigliano d’Arco, sabato 25 novembre 2023 – ore 16 – centro sportivo “San Michele Micri” – 8^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

JUVE STABIA-PERUGIA 3-0

JUVE STABIA: Ardolino, De Simone, Torino, Petrlic (28’ st Calabrese), Amelio, Avvisato, D’Angelo (28’ st Paolini), Sedile (34’ st Palermo), Russo, Ponte, Di Domenico (15’ st Minucci). A disp.: De Gennaro, Cepollaro, Paolini, Malafronte, Chiacchio, Garofalo. All.: Ciro Aveta

PERUGIA: Cataldo, Cingolani (33’ st Condac), Bartolini (15’ st Vanni), Peruzzi, Cesarini (28’ st Tomassini), Brunori, Merico (28’ st Ciani), Dottori (28’ st Cantalino), Mechelli, Pepe (15’ st Bevanati), Fiorentini (15’ st Agnissan). A disp.: D’Ovidio, Perugini. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Salvatore D’Auria di Napoli (Apuzzo-Saviano)

RETI: 31’ pt Petrlic, 21’ st Russo, 24’ st Sedile

NAPOLI – Sconfitta netta per il Perugia Under 16 in casa della Juve Stabia ma i biancorossi di mister Anelli rimangono ancora in testa alla classifica del campionato.

La gara si sblocca alla mezz’ora con Petrlic bravo a raccogliere la respinta di Cataldo su un primo tiro e a realizzare dalla distanza il tap-in del vantaggio. Dopo cinque minuti reagisce il Perugia con Merico che salta il portiere e calcia a botta sicura ma la Juve Stabia si salva con un intervento in extremis sulla linea. Nella ripresa raddoppia la Juve Stabia al 20’ con Russo che approfitta di una marcatura leggera sugli sviluppi di rimessa laterale. Accusa il colpo il Grifo che dopo soli tre minuti incassa il tris di Sedile con un gran tiro da fuori.

Passaggio a vuoto del Perugia che subisce la prima sconfitta stagionale e che tornerà in campo domenica 10 dicembre in casa contro la Turris.

Gubbio, domenica 26 novembre 2023 – ore 13 – centro “B. Ubaldi” – 10^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

GUBBIO-PERUGIA 2-2

GUBBIO: Squarta, Poeta (35’ pt Luchini), Cotroneo (18’ st Useini), Piomboni (25’ st Franquillo), Gabellone, Benedetti, Moroni (25’ st Latini), Biccheri (18’ st Valentini), Farache (35’ pt Colucci), Peza, Chirizzi (18’ st Passeri). A disp.: Ricci, Castellani. All:: Della Vedova

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Rosati (10’ st Meyou), Massi, Santillo, Lalleroni (25’ st Seppoloni), Bendini (10’ st Sabatino (25’ st Fahmi)), Bosi, Castroreale, Castellucci, Ulivieri (25’ st Pascucci). A disp.: Organai, Burnelli, Olimpieri, Citernesi. All.: Gatti

ARBITRO: Sara Lo Presti di Città di Castello (Antonelli-Valentini)

RETI: 27’ pt Poeta (G), 7’ st (rig.) Peza (G), 25’ st (rig.) Castroreale (P), 37’ st (rig.) Meyou (P)

NOTE: espulso Peza (G) per doppia ammonizione

GUBBIO – Finisce in parità il derby Under 15 tra Gubbio e Perugia. Doppio vantaggio per i locali prima con Poeta di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo e, a inizio ripresa, raddoppio su calcio di rigore trasformato da Peza.

Bravo il Perugia a reagire con Castroreale, prima, e Meyou, poi, entrambi dagli undici metri. Nel finale espulso Peza nel Gubbio.

Con questo pareggio il Perugia mantiene il primo posto in classifica anche se Arezzo e Pescara hanno una gara in meno rispetto ai grifoncelli.

Nel prossimo turno al “Paolo Rossi” di Perugia ci sarà proprio lo scontro diretto contro il Pescara.