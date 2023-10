SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 14-15 OTTOBRE

Pesaro, domenica 15 ottobre 2023 – ore 15 – Centro sportivo “T. Benelli” – 4^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

VIS PESARO-PERUGIA 1-3

VIS PESARO: Gagliardi, Fraternali, Fraternale, Innocenti, Martinelli, Giorgini, Dessi, Cecchetti, Matelicani, Bonazzoli, Bontempi. A disp.: Tatò, Kadiu, Montella, Sylla, Macera. All.: Vincenzo Varriale

PERUGIA: Romagnoli, Hajri, Cresci, Mori, Salustri, Mannarini, Barberini, Liberti, Bevilacqua, Giordani, Romani. A disp.: Belia, El Ouardi. All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Enrico Spadoni di Pesaro (Zela – Bruno)

RETI: 39’ pt Giordani, 21’ st Romani, 39’ st Cecchetti, 47’ st Cardoni

PESARO – Torna con tre punti da Pesaro il Perugia Under 17 di mister Nasini che realizza tre reti (11 in 4 gare) e non rischia mai troppo neanche quando Cecchetti a tempo quasi scaduto segna l’illusorio 1-2 per i padroni di casa.

La sblocca Giordani, alla terza rete in campionato negli ultimi minuti di gioco del primo tempo con un tiro da fuori che il portiere non riesce a respingere. Nella ripresa raddoppia il Grifo a metà tempo quando la discesa del subentrato Massari premia l’accorrente Romani che fa 0-2. Prova a rientrare in partita la Vis Pesaro con Cecchetti che al 79’ stacca di testa sugli sviluppi di un angolo e accorcia le distanze. La chiude però dopo pochi minuti Cardoni che anticipa di testa l’uscita del portiere su punizione di Rondolini.

Si rilancia in classifica il Perugia che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto e meritato.

Prossimo impegno: Perugia-Ancona,domenica 22 ottobre

Pesaro, sabato 14 ottobre 2023 – ore 15 – centro sportivo “P.Rossi” – 3^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

PERUGIA-SORRENTO 5-0

PERUGIA: Vinti, Cingolani (17’ st D’Ovidio), Bevanati (17’ st Bartolini), Pepe (9’ st Bellali), Cesarini, Brunori, Merico (26’ st Condac), Dottori (26’ st Tomassini), Agnissan (26’ st Peruzzi), Perugini, Ciani (9’ st Fiorentini). A disp.: Barbanera, Cantalino. All.: Pierpaolo Anelli

SORRENTO: Ruocco V., Di Martino (1’ st Starace), Ambrosino, Sellitti, Perreon, Savino, Balzamo (10’ st Ruocco C.), Maietta (10’ st Langella), De Gregorio (22’ st Santarpia), Aprea (1’ st Manco), Marino (1’ st Esposito). A disp.: Della Gatta, Fiorentino, Gargiulo. All.: Carmine Sessa

ARBITRO: Andrea Agosto di Foligno (Bostan – Ragnacci)

RETI: 22’ pt, 2’ st (rig.) Dottori, 28’ pt, 23’ st Merico, 16’ st Fiorentini (nella foto di copertina)

Perugia – I ragazzi di mister Anelli battono 5-0 il Sorrento e ottenendo così la terza vittoria consecutiva e rimanendo a punteggio pieno dopo tre giornate con dieci reti segnate e solo una subìto.

Ennesima giornata di grazia per capitan Dottori che si crea la prima chance già dopo tre minuti con un tiro dal limite parato dal portiere ospite. Al quarto d’ora ci prova Ciani che riceve sulla trequarti e da fuori di sinistro colpisce in pieno la traversa. Al 22’ il Perugia la sblocca con Agnissan bravo a recuperare un pallone in pressing dentro l’area avversaria, sullo scarico arriva Dottori che porta avanti i suoi. Al 28’ arriva il raddoppio con Merico bravo a controllare un lancio lungo dalle retrovie; l’attaccante perugino salta in velocità il marcatore e insacca alle spalle di Ruocco.

Nella ripresa dilaga il Perugia che realizza il tris dopo appena due giri di lancette grazie al rigore trasformato da Dottori, alla quarta rete in tre partite. Al 16’ ancora Dottori questa volta in veste di assistman trova l’accorrente Fiorentini, appena entrato, che sigla il poker. A metà del secondo tempo Agnissan imbucato alla perfezione da Perugini si trova davanti al portiere ma colposce il palo. Passa neanche un minuto e arriva anche per Merico la doppietta personale su assist di Bellali.

Prossimo impegno: Ancona-Perugia, domenica 22 ottobre

Pesaro, domenica 15 ottobre 2023 – ore 12:30 – Centro sportivo “T. Benelli” – 4^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

VIS PESARO-PERUGIA 0-2

VIS PESARO: Mattioli, Carnaroli, Birsigotti (16’ st Mancini), Gorgolini, Bruno, Borselli, D’Amico, Bostrenghi, Bracci (16’ st Tamburini), Bellucci (16’ st Marzi), Giuliani. A disp.: Vichi, Bonazzoli, Cerbini, De Angelis, Ficcadenti, Tosi. All.: Belardinelli

PERUGIA: Cataldo, Lalleroni (23’ st Pelli), Rosati (41’ st Burnelli), Seppoloni (15’ st Massi), Santillo, Bosi, Meyou (23’ st Pascucci), Olimpieri, Bendini (1’ st Castroreale), Castellucci (41’ st Bisonni), Ulivieri (15’ st Citernesi). A disp.: Barbanera, Fahmi. All.: Gatti

ARBITRO: Riccardo Negusanti di Pesaro (Murarasu-Virgini)

RETI: 13’ pt Lalleroni, 35’ st Massi

PESARO – Terza vittoria in quattro gare per l’Under 15 di mister Gatti che torna da Pesaro con tre punti e la porta inviolata.

Basta un gol per tempo al Perugia per archiviare la pratica Vis Pesaro. Al 13’ é Lalleroni a portare avanti gli umbri, a cinque minuti dal termine Massi, subentrato, calcia forte col mancino e chiude i conti. Nel mezzo una buona prova del Grifo che anche con diversi 2010 in campo, come da inizio stagione a questa parte, riesce a confermarsi padrona del campo e del gioco.

Rimane distante una sola lunghezza la vetta occupata dal Pescara per un Perugia stabilmente in zona play-off, che domenica prossima, 22 ottobre, ospiterà l’Ancona.