FEMMINILE, 6^ GIORNATA | PERUGIA WOMEN-CHIETI 0-5

Castiglione del Lago – Finisce 5-0 per le ragazze del Chieti la sfida di campionato valida per la sesta giornata e giocata al “Giommoni” di Castiglione del Lago. Un primo tempo giocato bene dalle biancorosse andate in svantaggio solo per un calcio di rigore realizzato da Giulia Di Camillo nei primi minuti della gara.

Seconda frazione più complicata per le ragazze di mister Cannito che pagano qualche errore difensivo di troppo lasciando campo alle altre reti del Chieti con la doppietta personale di Giulia Di Camillo e i gol di Ilaria D’Intino, Elisa Paparella e Nicol Gianesin.

Ora testa al prossimo match in programma domenica 22 ottobre in casa dell’altra squadra della laguna, il Venezia Calcio 1985.

Questa la formazione scesa in campo contro il Chieti:

PERUGIA: Cerasa, Orefice, Libera, Bovini (Cerquetelli), Ciancaleoni, Palmerini (Boila), Venturini, Riccardi, Ymga (Gigli), Benedetti, Properzi (Acosta). A disp.: Olmi, Annibaldi, Persichini, Gigliarelli, Temperini. All. Cannito