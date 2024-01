SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 13-14 GENNAIO

Arezzo, domenica 14 gennaio 2024 – ore 15:30 – centro “Le Caselle” 14^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

AREZZO-PERUGIA 3-1 (foto di copertina)

AREZZO: Nicolosi, Monteiro de Almeida, Barboni (40’ st Amirante), Ferrara, Boduri, Oscurato, Cioni (40’ st Lucchino), Errunghi, Ediozogor, Lovari (27’ st Banelli), Sussi (44’ st Zhupa). A disp.: Borghini, Tomasella, Tirrito, Bricca, Naoum. All.: Massimiliano Bernardini

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (27’ st Cresci), Massari, Napolano, Mori, Romani (1’ st Rinalducci), Mannarini (1’ st Liberti), Salustri (27’ st El Ouardi), Calzoni (1’ st Merli), Giordani, Cerbone. A disp.: Belia, Cardoni. All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Enned Abdellah di Firenze (Moawad – Cozzi)

RETI: 8’ pt Sussi, 14’ st Errunghi, 20’ st Ediozogor, 48’ st Liberi (P)

NOTE: ammoniti Monteiro de Almeida e Boduri nell’Arezzo, Napolano, Massari e Cresci nel Perugia. Espulso al 27’ st Giordani (P) per proteste.

AREZZO – Esce sconfitto nell’ultimo turno di andata il Perugia di mister Nasini che alleggerisce il passivo solo nel recupero con la rete tardiva di Liberti.

Passa avanti l’Arezzo dopo neanche dieci giri di lancette con Sussi che approfitta di un errore della retroguardia ospite per involarsi in porta e siglare l’1-0. Stesso canovaccio nella ripresa con la rete di Errunghi che raccoglie palla dopo un controllo errato di un difendente umbro e raddoppia. Passano cinque minuti e i padroni di casa calano il tris sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove Ediozogor può saltare di testa senza marcatura e segnare il 3-0. Poco prima della mezz’ora rimangono anche in dieci i biancorossi per l’espulsione rimediata da Giordani per proteste nei confronti del direttore di gara. Nel finale cerca di rendere meno amara la sconfitta il Perugia che in mischia segna il definitivo 3-1 con il subentrato Liberti.

Prossimo impegno nella prima di ritorno in programma domenica 21 in casa della Recanatese.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pescara, domenica 14 gennaio 2024 ore 15 – Delfino Training Center 11^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

PESCARA-PERUGIA 2-0

PESCARA: Orecchioni, Salvatore, Rossi, Parisse, Iocco, D’errico, Quieti, Di Donato (17’ st Muratore), Arena (27’ st Toppi), Agresta (34’ st Vagnoni), Capulli (34’ st Tarantinelli). A disp.: Ciavattela, Di Loreto, Mantini, Fedele, Maione. All.: Sandro Grande

PERUGIA: Galletti, Cingolani (38’ st Tomassini), Bartolini (10’ st Bevanati), Peruzzi (25’ st Vanni), Cesarini, Cantalino, Merico (25’ st Fiorentini), Dottori, Ciani (25’ st Agnissan), Perugini (38’ st D’Ovidio), Bellali (10’ st Pepe). A disp.: Brunori, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Andrea Tieri di Pescara (Antonucci-Scirano)

RETI: 10’ pt Arena, 25’ st Salvatore

PESCARA – Ricomincia con una sconfitta il nuovo anno del Perugia Under 16 che perde a Pescara partita e primato in classifica.

Si parte subito forte al Delfino Training Center con un paio di occasioni per parte nei primi dieci minuti che impegnano i due portieri. Al 10’ la sbloccano però i padroni di casa con Arena bravo a insaccare di testa su invito di Quieti. Alla mezz’ora Dottori prova a rimettere in equilibro il match ma la sua punizione viene respinta da Orecchioni. A un minuto dall’intervallo ancora una chance per il Perugia con Bellali che non riesce a siglare il tap-in del potenziale pareggio.

Nella ripresa ci prova ancora il Perugia che colpisce un palo con Merico dopo pochi minuti. Al quarto d’ora gol fantasma non accordato al Perugia su tiro di Ciani servito da Dottori che secondo gli ospiti avrebbe varcato la linea di porta: non è dello stesso avviso il direttore di gara e si rimane dunque sull’1-0 per il Pescara. Al 25’ della ripresa raddoppiano i locali con un tiro a giro di Salvatore sul quale Galletti, all’esordio in maglia biancorossa, non può nulla.

Prossimo impegno per i ragazzi di mister Anelli in programma domenica 21 gennaio in casa dell’Avellino.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Arezzo, domenica 14 gennaio 2024 – ore 12:30 – centro “Le Caselle” 14^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

AREZZO-PERUGIA 2-1

AREZZO: Piccini, Lee, Lobasso, De Luca, Romoli, Cianti, Sponza, Miniati, Cini (25’ st Giannini), Postiglione, Farnese. A disp.: Rosi, Cocollini, Tuzzi, Pianacioli, Romeo, Castellucci. All.: Peruzzi

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Massi (10’ st Auricchio), Rosati, Santillo, Olimpieri, Meyou, Bosi, Castroreale, Castellucci (30’ st Lalleroni), Kroni (22’ st Ulivieri). A disp.: Organai, Fahmi, Burnelli, Bendini, Sabatino, Seppoloni. All.: Raschi

ARBITRO: Samuele Nafra di Valdarno (Magnelli – Attili)

RETI: 20’ st Santillo (P), 24’ e 41’ st Farnese

AREZZO – Esce sconfitto dal campo di Arezzo nell’ultimo turno di andata il Perugia di mister Raschi che dopo essere passato in vantaggio con Santillo si vede rimontare dalla doppietta di Farnese. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo bloccato. Nel secondo tempo il gol che illude gli ospiti e le due reti del capocannoniere del girone che regala i tre punti all’Arezzo.

Prossimo impegno per i biancorossi domenica 21 in casa della Recanatese.