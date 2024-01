PESCARA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 21^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Pescara di mister Zdenek Zeman, gara in programma lunedì 15 gennaio allo stadio “Adriatico”. Calcio d’inizio alle ore 20:30 con diretta su Sky e Now TV e Rai Sport.

Sarà il signor Eugenio Scarpa di Collegno a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Federico Fratello di Latina. Quarto ufficiale sarà Domenico Castellone di Napoli.

Sono 25 i precedenti ufficiali fra le due squadre in Abruzzo: 8 i successi biancazzurri (ultimo 2-1 nel playout di serie B 2019/20), 12 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2019/20) e 5 vittorie biancorosse, l’ultima il 26 gennaio 2018 (quindi quasi 5 anni fa) per 2-0 con reti di Kouan e Di Carmine. Unici reduci di quella sfida Kouan e..Zeman.

Il Pescara è una delle 20 compagini di serie C 2023/24 (escludendo Atalanta e Juventus U23), che ha preso parte ad almeno una stagione di serie A su girone unico, esattamente 7, unica compagine abruzzese che ha giocato in massima divisione fino ad oggi (ultima volta nel 2016/17).

Pescara “tennistico” nel primo turno di coppa Italia Lega Pro: vittoria 6-1 in casa sulla Fermana per la squadra di Zeman. Nel secondo turno gli abruzzesi hanno vinto 1-0 il derby sul Pineto. Agli ottavi di finale ancora superamento di turno, vittoria 2-0 in casa sul Latina. I biancazzurri si sono fermati ai quarti di finale, sconfitti 0-2 a Catania. I 9 gol biancazzurri in coppa firmati da Cangiano e Manu (2 ciascuno), Accornero, Cuppone, Merola, Tommasini e Vergani (1 a testa).

I primati biancazzurri 2023/24 nel girone B dopo 20 turni: record di rigori calciati (5, come il Gubbio), 1 sola espulsione subita (come Entella, Pontedera, Recanatese e Sestri Levante), una delle 3 squadre che fa meglio fuori casa che in casa, 17 punti esterni contro i 15 interni (come Entella e Pontedera).

Pescara che ha in totale il secondo miglior attacco del campionato con 38 reti. Inoltre segna di più (9 gol) nel quarto d’ora centrale del primo tempo mentre il Perugia (con 9 reti) segna di più nel quarto finale del primo tempo. Il Pescara però segna anche tanti gol nel quarto centrale del secondo tempo (8 reti), dietro solo al Cesena.

Perugia out al secondo turno di coppa Italia Lega Pro, dopo il k.o. 0-1 a Rimini. Umbri vittoriosi al primo turno a Teramo sul Monterosi, 3-1. I 3 gol biancorossi in coppa siglati da Lisi, Torrasi e Vulikic (1 ciascuno).

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (non considerando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner -, quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.

I primati biancorossi nel girone B 2023/24 alla giornata 20: umbri scatenati prima della pausa con 9 reti su 24 segnate dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, nessun rigore subito (come il Gubbio), nessun “rosso” in favore (come la Lucchese).