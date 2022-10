SETTORE GIOVANILE | RIEPILOGO RISULTATI GARE 9 OTTOBRE

Ceprano, domenica 9 ottobre 2022 ore 15 – Centro sportivo “Vollero” – 5^ giornata Campionato Nazionale UNDER 17 Serie A e B

FROSINONE-PERUGIA 2-0

FROSINONE: Minicangeli, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini, Iachini, Pelosi, Rizzo (41′ st Orlandi), Silvestri (41′ st Fiorletta), Mezsargs (44′ st Schietroma), Centra (34′ st Sitek), Bauco. A disp.: Grasso, De Rita, Cozzolino, Paparelli, Petrucci. All.: Cristian Ledesma.

PERUGIA: Bolzon, Astemio, Carbonini (11′ st Falasca), Patrignani, Rondolini, Costanzi (1′ st Fontanelli), Barberini (11′ st Petterini), Bussotti (41′ st Marocchi), Tofani (1′ st Caprari), Ciattaglia (28′ st Cesaretti), Lickunas (11′ st Ambrogi). A disp.: Migliorati, Balducci.

ARBITRO: Sig. Matteo Giudice di Frosinone (D’Alessandris – Gneo)

RETI: 43′ pt (aut.) Bolzon, 40′ st Mezsargs

NOTE: ammonito Bussotti

CEPRANO (FR) – Resta in testa al campionato il Perugia Under 17 (ma Roma e Lazio hanno una gara in meno) nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Frosinone. Una rete per tempo condanna il Grifo che parte comunque bene lottando per tutto l’arco della gara senza uscire mai dalla partita. La prima occasione capita a Ciattaglia che su azione manovrata dalla destra gira a lato di poco. Ci prova il Grifo anche con Tofani, ma allo scadere della prima frazione sugli sviluppi di una punizione per i gialloblu arriva la sfortunata autorete di Bolzon. Nel secondo tempo stesso canovaccio con i biancorossi di mister Del Bene che non riescono a trovare la via della rete e ne può approfittare allora il Frosinone con il solito Mezsargs ancora a tempo praticamente scaduto con il Perugia sbilanciato in avanti nel tentativo di recuperare.

Domenica prossima al “Paolo Rossi” di Perugia arriva il Palermo, che ha battuto di misura tra le mura amiche la Salernitana.

– – – – – – – – – – – – –

Pisa, domenica 9 ottobre 2022 ore 15 – Campo sportivo “San Cataldo” – 3^ giornata Campionato Nazionale UNDER 16 Serie A e B

PISA-PERUGIA 3-0

PISA: Bennardi, Pucci, Bacciardi (40′ st Acquas), Giotti (40′ st Silvestri), Morandi, Casarosa, Termini (22′ st Arnesi), Cenerini (22′ st Capitanini), Migliore (1′ st Rosselli), Fabbri (34′ st Ferracuti), Vivace (34′ st Shenaj). A disp.: Masini, Bartoli. All.: Alessandro Cois

PERUGIA: Romagnoli, Salustri, Hajri (10′ st Duro), Liberti (19′ st Micheli), Barboni (33′ st Prete), Mori (19′ st Massari), Cresci, Monaco, Giordani (19′ st Cardoni), Rinalducci (10′ st Montagna), Bevilacqua (10′ st Testerini). A disp.: Bazzucchi.

ARBITRO: Sig. Emanuele Junio Bagni di Prato (Di Maggio – Tilli)

RETI: 14′ pt e 6′ st Casarosa, 27′ st Capitanini

NOTE: ammoniti Cenerini, Barboni, Casarosa, Morandi, Vivace e Rosselli

PISA – Prestazione dalle due facce quella dell’Under 16 del Perugia che torna da Pisa senza punti e con un pesante 3-0 di passivo nonostante la buona prestazione del primo tempo, dove i biancorossi vanno sotto solo per un infortunio di Romagnoli beffato anche dal rimbalzo scomposto del pallone. I biancorossi entrano in campo, infatti, con buon piglio cercando di imporre il proprio gioco e costringendo il Pisa a difendere la propria metà campo. Al quarto d’ora la punizione dal limite di Casarosa che, come detto, porta avanti i padroni di casa. La rete cambia l’inerzia del match tanto che i neroazzurri provano più volte la via del raddoppio stoppati dagli interventi di Romagnoli che si fa abbondantemente perdonare. Nel finale di primo tempo prova Monaco in acrobazia, ma il tiro è respinto da un difensore pisano.

Nella ripresa, al 6′, il colpo di testa del 2-0 vale la doppietta personale per Casarosa. A nulla serve la girandola di cambi di mister Papini che alla mezz’ora subisce la terza rete, questa volta da Capitanini che con un tiro dalla lunga distanza trova il 3-0 definitivo.

Il campionato osserva un turno di pausa per le nazionali giovanili: il Perugia tornerà in campo domenica 23 ottobre al Centro Sportivo “Paolo Rossi” contro l’Ascoli.

– – – – – – – – – – – – – –

Pisa, domenica 9 ottobre 2022 ore 12:30 – Campo sportivo “San Cataldo” – 3^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie A e B

PISA-PERUGIA 2-1

PISA: Luppichini, Bianchi, Pardini, Menicucci (32′ st Gabriellini), Cantalino, Bahary, Lila, Bendinelli, Tosi, Guelfi (14′ st Sogli Degl’Innocenti), Ruberti (32′ st Ontani). A disp.: Raigi, Mazzantini, Moriani, Mengali, Santi, Donadel. All.: Riccardo Rocca.

PERUGIA: Vinti, Cesarini (17′ st Agnissan), Cingolani, Brizi, Peruzzi (43′ st D’Ovidio), Pepe (33′ st Biondini), Ciani, Dottori, Brunori (1′ st Missaglia), Tomassini (1′ st Merico), Bartolini. A disp.: Attinelli, Bevanati, Franceschini, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Sig. Andrea Poggianti di Livorno (La Veneziana – Doronzo)

RETI: 17′ pt Lila, 22′ pt Tosi, 41′ pt Dottori (rig.)

NOTE: ammoniti Pardini, Menicucci e Sogli Degl’Innocenti.

PISA – Succede tutto nel primo tempo al San Cataldo di Pisa dove la formazione Under 15 del Perugia non riesce a riportare punti nonostante il secondo gol consecutivo di Christian Dottori. La prima occasione è dei padroni di casa con un’imbucata che premia un attaccante neroazzurro ma il tentativo di pallonetto è controllato senza problemi da Vinti. Sono Tosi e Ciani i più pericolosi da una parte e dall’altra, ma a passare avanti è il Pisa al 17′ con Lila e 5 minuti dopo arriva addirittura il raddoppio di Tosi che piega i biancorossi. Non si scoraggia l’undici di mister Anelli che prima va vicino al gol ancora con Ciani con un sinistro al volo sugli sviluppi di calcio d’angolo che scheggia la traversa e poi con il rigore a tempo scaduto trasformato da capitan Dottori.

Nella ripresa più nervosismo e meno azioni degne di nota con la consueta girandola di cambi che non modifica però gli equilibri.

Si ferma il campionato nel prossimo week-end, il Perugia riprenderà domenica 23 ottobre dal centro sportivo “Paolo Rossi” contro l’Ascoli, sconfitta in casa dalla Fiorentina per 0-5.