NOTA UFFICIALE

Perugia, 10 ottobre 2022 – AC Perugia Calcio rende noto una comunicazione ufficiale del Comune di Perugia, giunta tramite pec, con la quale l’amministrazione comunale informa che “a seguito dell’ultimo sopralluogo di stamattina, nonostante gli sforzi profusi per pervenire alla conclusione dei lavori necessari per la riapertura della Curva Nord per l’incontro di calcio Perugia-Sudtirol, siamo a comunicare che purtroppo il settore non si potrà riaprire”.

Ci scusiamo per il disagio arrecato e quanto prima comunicheremo le modalità di accesso allo stadio per gli abbonati al settore “Curva Nord” per la gara Perugia-Sudtirol.

Per quanto riguarda la data di riapertura del settore attendiamo nuova comunicazione dall’amministrazione comunale.