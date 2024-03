SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 9-10 MARZO

UNDER 17

La pioggia ha fermato la gara tra Perugia e Casertana Under 17. L’arbitro Ilaria Possanzini di Foligno, dopo un sopralluogo con i capitano di entrambi le squadre, ha deciso che non c’erano le condizione per giocare.

Pertanto la partita è stata rinviata a data da destinarsi.

PROSSIMO TURNO: Latina-Perugia, domenica 17 marzo

Arezzo, domenica 10 marzo 2024 – ore 15 – C. S. ” P. Rossi” – 18^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

AREZZO-PERUGIA 1-3 (foto di copertina)

AREZZO: Taglioni, Sestini (14’ st Nugnes), Pini, Lucchini (22’ st Rossi), Gherghina, Canapini, Paulice, Mboup, Marciano, Tramonti (14’ st Paglicci), Fratini. A disp.: Rossi, Ferrari, Farsetti. All: Tuzi

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini, Perugini, Cesarini, Cantalino, Merico (27’ st Fiorentini), Dottori (31’ st Tomassini), Ciani (31’ st Condac), Vanni (31’ st Agnissan), Bellali (7’ st Pepe). A disp. Galletti, Bevanati, D’Ovidio, Brunori. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Fioravanti Margherita di Firenze (Spinelli-Nesi)

RETI: 26’ pt e 11’ st Ciani (P), 17’ st Gherghina (A), 35’ st Fiorentini (P)

AREZZO – I ragazzi di mister Anelli vincono 3-1 ad Arezzo.

Partita sbloccata da Ciani su cross di Bellali. Nella ripresa ancora Ciani trova il raddoppio e la doppietta personale. L’Arezzo però non si deprime e accorcia le distanze con Gherghina. I biancorossi chiudono la gara con Fiorentini che al 35’ sigla il 3-1.

In classifica, Perugia che sale a quota 32 (quarto posto) superando la Juve Stabia in zona playoff.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Juve Stabia, domenica 17 marzo

Perugia, domenica 10 marzo 2024 – ore 13 – c.s. “Paolo Rossi” – 23^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PERUGIA-CASERTANA 0-2

PERUGIA: Cataldo, Pelli (25’ st Burnelli), Auricchio (20’ st Bendini), Lalleroni (20’ st Pascucci), Santillo, Castellucci, Meyou, Bosi, Castroreale (5’ st Olimpieri), Ulivieri (5’ st Sabatino), Kroni (25’ st Massi). A disp.: Barbanera, Seppoloni, Rosati. All.: Raschi

CASERTANA: Schiedo, Incarnato, Scannapieco (35’ st Martone), Chievelli, Musella, Jerradi, Pirozzi (5’ st Romeo), Di Cicco (35’ st Bucciero), Esposito, Capozzuoli (5’ st Alfieri), Criscolo (25’ st Rizzo). A disp.: Nugnes, Brandi, Varchetta, Mele. All: Canelli

ARBITRO: Giovanni Roani Salari Sez. Foligno (Repace,Di Maria)

RETI: 20’ st Scannapieco (C), 25’ st Esposito (C)

PERUGIA – La Casertana vince 2-0 al “Paolo Rossi”.

Nella prima frazione sono gli ospiti a partire forte creando un’occasione sventata da Castaldo. Perugia che replica con Kroni ma è coraggioso il portiere avversario che esce in tuffo. Al 39’ occasione Perugia che sfiora il vantaggio con Meyou che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare. Si va a riposo sullo 0-0.

Ad inizio secondo tempo ancora Kroni davanti al portiere tira forte ma centrale. Al 20’ punizione dalla trequarti per gli ospiti, batte Scannapieco che sorprende Cataldo portando così in vantaggio i suoi. Cinque minuti dopo Esposito colpisce di testa e fa 2-0. Reazione dei biancorossi con Bendini che colpisce a botta sicura ma ancora il portiere compie un grande intervento. Il forcing finale non produce effetti.

In classifica, Perugia che rimane a quota 45 (terzo posto) in scia del Pescara a quota 46 che ieri ha osservato un turno di riposo.

PROSSIMO TURNO: Latina-Perugia, domenica 17 marzo

Perugia, sabato 9 marzo 2024 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 15^ giornata Campionato UNDER 14

PERUGIA-TERNANA 2-4

PERUGIA: Tarducci, Tatullo (11′ st Turchi), Bisonni, Galeotti, Chierico, Brunori (31′ st Galardini), Corinaldesi (23′ st Salvucci), Franci (11′ st Cecconi), Tromboni (11′ st Noviello), Citernesi, Pascucci. A disp.: Organai, Cicioni, Borghesi, Porcu. All.: Marco Campese

TERNANA: Vagnoli, Vagnetti, Andrini, Filiberti (8′ st Mostarda), Pigato, Morelli, Camponeschi, Degni, Fiore, Giannini (31′ st Bifulco), Romaldini. A disp.: Papa, Anibaldi, Arieti, Basili, Ciofini, Lanzi, Pallini. All.: Daniel Schiavi

RETI: 9′ pt Fiore (T), 18′ pt e 17′ st (rig.) Pascucci (P), 32′ pt Giannini (T), 11′ st Romaldini (T), 24′ st Mostarda (T)

PERUGIA – Il derby Under 14 va alla Ternana che vince 4-2 al “Paolo Rossi”.

Vantaggio ospite dopo nove minuti con Fiore, sugli sviluppi di una punizione. Ma Pascucci dopo pochi minuti pareggia i conti. Sliding doors della partita quando lo stesso Pascucci da posizione defilata, dopo aver saltato il portiere, colpisce il palo a porta vuota. Il Perugia attacca ed è propositivo ma è la Ternana a tornare in vantaggio con Giannini.

Nella ripresa Romaldini sugli sviluppi di un calcio d’angolo realizza il 3-1. Pochi minuti dopo calcio di rigore per il Perugia, Pascucci accorcia le distanze. Assalto finale dei biancorossi che chiudono gli ospiti nella propria area ma in contropiede Mostarda realizza il 4-2.

Ora il recupero in casa della capolista Roma, in programma mercoledì 13 marzo, poi la trasferta di Ancona, in programma domenica 17 marzo.